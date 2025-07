Wasserbomben-Attacke in Chemnitz: 20-Jährige verletzt

Chemnitz - Am frühen Donnerstagabend wurde in Chemnitz eine 20-jährige Frau durch eine "Wasserbombe" verletzt.

Vor der Tchibo-Filiale an der Zentralhaltestelle kam es zu dem Wasserbomben-Vorfall. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wie die Polizei mitteilte, war sie gegen 17.10 Uhr in der Rathausstraße unterwegs. In Höhe der Tchibo-Filiale an der Zentralhaltestelle wurde sie plötzlich von dem mit Wasser gefüllten Luftballon getroffen.

Ein bisher unbekannter Mann hatte diesen vom Dach eines Parkhauses geworfen.

Die 20-jährige Inderin wurde dadurch verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die alarmierten Beamten überprüften umgehend das Umfeld, konnten den Täter jedoch nicht mehr ausfindig machen.