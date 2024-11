20.11.2024 13:28 2.147 Autoeinbrüche in Chemnitz: Geldbörse, Rucksack und Laptop geklaut

In mehreren Stadtteilen in Chemnitz kam es in den vergangenen Tagen zu Autoeinbrüchen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Autoeinbrüchen. Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten die Täter an die Wertsachen im Inneren. (Symbolbild) © 123R /animaflorapicsstock Im Ortsteil Altendorf schlugen am Montagabend zwischen 20 und 20.30 Uhr die Beifahrerfensterscheibe eines Seat in der Wechselburger Straße ein. Die unbekannten Täter ließen eine Geldbörse vom Beifahrersitz mitgehen und bezahlten dann mit der Geldkarte an einem Zigarettenautomaten. Auch im Ortsteil Kappel gab es einen Autoeinbruch. Hier schlugen Unbekannte am Dienstag auf der Neefestraße die Beifahrerseitenscheibe von einem Skoda ein und nahmen einen Rucksack mit Kleidung mit. Am gestrigen Dienstagabend wurden aus einem Renault in der Humboldtstraße ein Korb, ein Laptop und weitere Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Auch hier wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen.

Titelfoto: 123R /animaflorapicsstock