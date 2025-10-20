Autoeinbrüche in Chemnitz: Kleidung, Musikbox und Kopfhörer geklaut

Chemnitz - In Chemnitz haben unbekannte Täter in mehreren Stadtteilen Beute in Autos gemacht.

In mehreren Stadtteilen brachen Unbekannte in Autos ein. (Symbolbild) © 123RF/urbanphotographer

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde in mehrere Fahrzeuge in den Stadtteilen Sonnenberg, Gablenz und Kappel eingebrochen. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Laut Polizei schlugen die Täter in der Albrechtstraße die Seitenscheibe eines Skoda ein und klauten ein Paket mit Kleidung und eine Musikbox im Gesamtwert von circa 120 Euro.

"Bei einem Pkw Toyota in der Charlottenstraße wurde ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Koffer und Kleidung entwendet. Die Gegenstände wurden allerdings im Nahbereich wieder aufgefunden, sodass hier kein Stehlschaden entstand", heißt es weiter.

Aus einem VW in der Adelsbergstraße wurden eine Sporttasche und Kopfhörer im Wert von etwa 110 Euro geklaut.