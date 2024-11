Autoeinbrüche in Chemnitz: Polizei schnappt Tatverdächtigen

Chemnitz - Am Wochenende konnten Polizisten nach einem Autoeinbruch in Chemnitz einen Tatverdächtigen schnappen.

Zu mehreren Autoeinbrüchen kam es am Wochenende auf dem Chemnitzer Sonnenberg. (Symbolbild) © 123RF/urbanphotographer

Durch einen Zeugenhinweis am Sonntagmorgen wurde der Polizei bekannt, dass in der Zeit von Samstagnachmittag, 15 Uhr bis Sonntagfrüh gegen 4.55 Uhr ein in der Ludwig-Kirsch-Straße geparkter Honda aufgebrochen wurde.

Dafür schlugen die unbekannten Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten ein mobiles Navi.

Polizisten konnten gegen 5.30 Uhr einen Jugendlichen, auf den die Beschreibung zutraf, in der Nähe des Tatortes in der Humboldstraße/Zietenstraße stellen.

"Bei ihm handelt es sich um einen 16-Jährigen (moldauische Staatsangehörigkeit). Ein mutmaßlicher Komplize, welcher sich zunächst in einem Gebüsch versteckte, flüchtete anschließend beim Erblicken des Funkstreifenwagens in Richtung Ludwig-Kirsch-Straße. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand soll das Duo gemeinschaftlich in den Pkw Honda eingebrochen sein", teilte die Polizei am Montag mit.

Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Stehlschaden wird auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt.