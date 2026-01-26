7.563
Banküberfall in Chemnitz: Täter auf der Flucht
Chemnitz - Banküberfall in Chemnitz am Montagabend!
Gegen 18 Uhr überfiel ein Mann die Volksbank in der Inneren Klosterstraße. Anschließend floh der Unbekannte.
Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an, auch ein Krankenwagen war vor Ort. Die Filiale wurde abgeriegelt - im Inneren war Absperrband zu sehen.
Glück im Unglück: Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand.
"Der männliche Tatverdächtige ist flüchtig", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Weitere Einzelheiten zur Tat konnte die Polizei am Montagabend nicht mitteilen.
Titelfoto: Bildmontage: Haertelpress (2)