Banküberfall in Chemnitz: Täter auf der Flucht

Ein Mann überfiel am Montagabend eine Bank in Chemnitz. Polizei und Rettungskräfte rückten an.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Banküberfall in Chemnitz am Montagabend!

Ein Mann überfiel am Montagabend die Volksbank in der Chemnitzer City.  © Haertelpress

Gegen 18 Uhr überfiel ein Mann die Volksbank in der Inneren Klosterstraße. Anschließend floh der Unbekannte.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an, auch ein Krankenwagen war vor Ort. Die Filiale wurde abgeriegelt - im Inneren war Absperrband zu sehen.

Glück im Unglück: Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand.

Die Polizei sperrte die Filiale ab.  © Haertelpress

"Der männliche Tatverdächtige ist flüchtig", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Weitere Einzelheiten zur Tat konnte die Polizei am Montagabend nicht mitteilen.

Titelfoto: Bildmontage: Haertelpress (2)

