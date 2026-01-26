Banküberfall in Chemnitz: Täter auf der Flucht

Chemnitz - Banküberfall in Chemnitz am Montagabend!

Ein Mann überfiel am Montagabend die Volksbank in der Chemnitzer City. © Haertelpress

Gegen 18 Uhr überfiel ein Mann die Volksbank in der Inneren Klosterstraße. Anschließend floh der Unbekannte.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an, auch ein Krankenwagen war vor Ort. Die Filiale wurde abgeriegelt - im Inneren war Absperrband zu sehen.

Glück im Unglück: Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand.