Chemnitz: 20-Jährige beleidigt und bespuckt Polizisten
Chemnitz - Am Samstagnachmittag hat die Polizei in der Chemnitzer Innenstadt eine renitente Frau (20) in Gewahrsam genommen. Ein junger Mann (20) versuchte die Kontrolle zu stören. Nun wird auch gegen ihn ermittelt.
Die 20-Jährige war gegen 17.50 Uhr in der Webergasse unterwegs. Als die Deutsche an einem Streifenwagen vorbeilief, zeigte sie den Beamten den Mittelfinger und beleidigte sie.
"Anschließend lief die Frau weiter, warf einen Werbeaufsteller eines Geschäftes um und trat mehrfach gegen dort befindliche Fahrräder. Als die Renitente letztlich in der Börnichsgasse gegen einen Stuhl eines Cafés getreten hatte, unterzogen Polizisten die Frau einer Kontrolle", teilte die Polizei am Sonntag mit.
Dabei reagierte die Deutsche aber aggressiv, leistete Widerstand und spuckte einer Polizistin ins Gesicht.
Die 20-Jährige konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden.
Störer wird an Düsseldorfer Platz gestellt
Während die Polizisten die Kontrolle fortsetzten, tauchte plötzlich ein junger Mann auf, der die polizeiliche Maßnahme zu stören begann. "Er beleidigte die Beamten und versuchte diese mit einem Stuhl und einem Werbeaufsteller anzugreifen. Die Einsatzkräfte konnten den Angriff abwehren, woraufhin der 20-Jährige den Werbeaufsteller beiseite warf und flüchtete", so die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.
Eine weitere Streife konnte den jungen Libyer schließlich am Düsseldorfer Platz stellen und auf ein Polizeirevier bringen. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.
Für die 20-Jährige endete der Tag ebenfalls auf einem Polizeirevier. Um weitere Straftaten zu unterbinden, wurde sie über Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.
Titelfoto: Kristin Schmidt