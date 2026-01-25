Chemnitz: 20-Jährige beleidigt und bespuckt Polizisten

Chemnitz - Am Samstagnachmittag hat die Polizei in der Chemnitzer Innenstadt eine renitente Frau (20) in Gewahrsam genommen. Ein junger Mann (20) versuchte die Kontrolle zu stören. Nun wird auch gegen ihn ermittelt.

Blick in die Chemnitzer Webergasse: Hier zeigte die 20-Jährige einer Polizeistreife den Mittelfinger und beleidigte die Beamten. © Kristin Schmidt

Die 20-Jährige war gegen 17.50 Uhr in der Webergasse unterwegs. Als die Deutsche an einem Streifenwagen vorbeilief, zeigte sie den Beamten den Mittelfinger und beleidigte sie.

"Anschließend lief die Frau weiter, warf einen Werbeaufsteller eines Geschäftes um und trat mehrfach gegen dort befindliche Fahrräder. Als die Renitente letztlich in der Börnichsgasse gegen einen Stuhl eines Cafés getreten hatte, unterzogen Polizisten die Frau einer Kontrolle", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dabei reagierte die Deutsche aber aggressiv, leistete Widerstand und spuckte einer Polizistin ins Gesicht.

Die 20-Jährige konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden.