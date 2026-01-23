Einbruch-Alarm in Chemnitzer Wohnsiedlung: Täter durchwühlen Einfamilienhäuser
Chemnitz - Einbrecher haben es mal wieder auf Einfamilienhäuser auf dem Chemnitzer Adelsberg abgesehen. Am Donnerstag stiegen die Täter in zwei Gebäude ein. Ein weiterer Einbruch scheiterte. Die Gangster hatten es auf Schmuck, Münzen und Bargeld abgesehen.
Die Unbekannten schlugen zunächst in der Dantestraße zu. Dort hebelten sie ein Fenster auf, kamen so in das Gebäude.
"In der Folge durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 200 Euro sowie Münzen im Wert von ca. 50 Euro", so eine Polizeisprecherin. Dann verschwanden die Täter. Durch sie entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.
Zwischen Nachmittag und Abend hatten es die Gangster auf ein weiteres Einfamilienhaus abgesehen, diesmal in der Hugo-Pöschmann-Straße. Die Täter hebelten wieder ein Fenster auf und stiegen ins Haus.
"Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und stahlen eine Uhr, Schmuckstücke, Münzsammlungen sowie Bargeld. Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro", teilt die Polizei mit. Der Sachschaden durch den Einbruch: etwa 100 Euro.
Bewohner hören Geräusche: Einbrecher fliehen
In den Abendstunden knöpften sich die Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Majakowskistraße vor. Dort versuchten sie, über eine Terrassentür und ein Fenster ins Haus zu gelangen.
Doch der Versuch scheiterte, als die Bewohner Geräusche hörten und das Fenster öffneten. Die Täter flüchteten wohl anschließend. "Konkrete Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor", so die Polizei abschließend.
Vor allem auf dem Adelsberg schlagen Einbrecher immer wieder zu. Der Stadtteil gehört zu den schicken Wohngegenden von Chemnitz - viele Einfamilienhäuser, gepflegte Gärten, ruhige Straßen, nachts kaum Verkehr.
Die Polizei rät Anwohnern aus aktuellem Anlass, die Angebote der polizeilichen Beratungsstelle zu nutzen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/audioundwerbung, Ralph Kunz