Einbruch-Alarm in Chemnitzer Wohnsiedlung: Täter durchwühlen Einfamilienhäuser

Chemnitz - Einbrecher haben es mal wieder auf Einfamilienhäuser auf dem Chemnitzer Adelsberg abgesehen. Am Donnerstag stiegen die Täter in zwei Gebäude ein. Ein weiterer Einbruch scheiterte. Die Gangster hatten es auf Schmuck, Münzen und Bargeld abgesehen.

Auf dem Chemnitzer Adelsberg haben Einbrecher am Donnerstag zugeschlagen. © Ralph Kunz

Die Unbekannten schlugen zunächst in der Dantestraße zu. Dort hebelten sie ein Fenster auf, kamen so in das Gebäude.

"In der Folge durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 200 Euro sowie Münzen im Wert von ca. 50 Euro", so eine Polizeisprecherin. Dann verschwanden die Täter. Durch sie entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Zwischen Nachmittag und Abend hatten es die Gangster auf ein weiteres Einfamilienhaus abgesehen, diesmal in der Hugo-Pöschmann-Straße. Die Täter hebelten wieder ein Fenster auf und stiegen ins Haus.

"Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und stahlen eine Uhr, Schmuckstücke, Münzsammlungen sowie Bargeld. Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro", teilt die Polizei mit. Der Sachschaden durch den Einbruch: etwa 100 Euro.