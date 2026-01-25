Er griff Polizisten an: Beschleunigtes Verfahren gegen 18-Jährigen in Chemnitz

Chemnitz - Am späten Samstagabend wurde im Stadthallenpark in Chemnitz ein 18-Jähriger auffällig.

Ein 18-Jähriger sollte am Samstag von Beamten der Operativen Einsatzgruppe kontrolliert werden. Er versuchte jedoch abzuhauen. © Ralph Kunz

Beamte der Operativen Einsatzgruppe wollten den jungen Mann kontrollieren, doch als der Libyer die Polizisten sah, flüchtete er.

Die Beamten konnten ihn an der Ecke Brückenstraße/Straße der Nationen stellen. Er hatte eine Tüte bei sich, in der unter anderem Parfums, Halsketten und ein Ring waren.

"Für die augenscheinlich neuwertigen Sachen konnte dieser keinen Eigentumsnachweis erbringen, woraufhin die Beamten die Tüte mit dem Schmuck und den Parfums sicherstellten", berichtet eine Polizeisprecherin.

Während der Kontrolle wurde der 18-Jährige immer aggressiver gegenüber den Einsatzkräften und schlug schließlich einem Beamten (36) ins Gesicht. Der Mann wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.