Betrugs-Ermittlungen gegen Ex-Chefarzt des Chemnitzer Klinikums

Chemnitz - Schlimmer Verdacht! Die Staatsanwaltschaft ist gegen einen ehemaligen Chefarzt des Chemnitzer Klinikums aktiv geworden. Gegen den Mann wird wegen Betrugs im großen Stil ermittelt. Die Ermittlungen befinden sich jedoch noch am Anfang.

Gegen einen ehemaligen Chefarzt des Chemnitzer Klinikums wird wegen gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt. © Uwe Meinhold

Was der Mediziner konkret getan haben soll, darüber schweigt sich die Chemnitzer Staatsanwaltschaft noch aus. Man stehe erst am Anfang der Ermittlungen, so Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein (65).

Was jedoch feststeht: "Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt aufgrund einer Strafanzeige wegen des Anfangsverdachts des gewerbsmäßigen Betrugs", so Klein.

Der Mann war seit April 2018 am Klinikum beschäftigt. Dort war er bis vor Kurzem Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie - also für Operationen im Bauchbereich.

Aktuell ist der Arzt auf der Webseite des Klinikums in jenem Bereich nicht mehr gelistet. Ein anderer Mediziner hat vorübergehend als Chef die Vertretung übernommen.