Banküberfall in Chemnitz: Täter bedroht Mitarbeiterin mit Waffe

Chemnitz - Banküberfall in Chemnitz am Montagabend! Ein Mann bedrohte am Schalter eine Mitarbeiterin (39), hielt ihr eine Waffe vor. Anschließend verschwand der Täter mit Bargeld. Nun sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Bankräuber.

Ein Mann überfiel am Montagabend die Volksbank in der Chemnitzer City. © Haertelpress

Der Vorfall geschah gegen 18 Uhr in der Volksbank an der Inneren Klosterstraße. "Ein Mann hatte kurz vor Geschäftsschluss die Filiale betreten und sich zu einem der Schalter begeben. Dort bedrohte er die Mitarbeiterin mit einer Waffe und forderte Geld",

Die Frau übergab dem Täter darauf etwas Bargeld - daraufhin flüchtete er aus der Filiale. "Dabei nutzte er nach derzeitigem Kenntnisstand den Ausgang zur Inneren Klosterstraße", so die Polizei.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an, auch ein Krankenwagen war vor Ort. Die Filiale wurde abgeriegelt - im Inneren war Absperrband zu sehen. Doch vom Bankräuber fehlte jede Spur. "Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden", teilt die Polizei mit.

Glücklicherweise blieb die Bankmitarbeiterin unverletzt. "Sie und eine weitere Mitarbeiterin wurden jedoch vor Ort durch den Rettungsdienst betreut", fügt eine Polizeisprecherin hinzu.