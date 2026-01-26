Banküberfall in Chemnitz: Täter bedroht Mitarbeiterin mit Waffe
Chemnitz - Banküberfall in Chemnitz am Montagabend! Ein Mann bedrohte am Schalter eine Mitarbeiterin (39), hielt ihr eine Waffe vor. Anschließend verschwand der Täter mit Bargeld. Nun sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Bankräuber.
Der Vorfall geschah gegen 18 Uhr in der Volksbank an der Inneren Klosterstraße. "Ein Mann hatte kurz vor Geschäftsschluss die Filiale betreten und sich zu einem der Schalter begeben. Dort bedrohte er die Mitarbeiterin mit einer Waffe und forderte Geld",
Die Frau übergab dem Täter darauf etwas Bargeld - daraufhin flüchtete er aus der Filiale. "Dabei nutzte er nach derzeitigem Kenntnisstand den Ausgang zur Inneren Klosterstraße", so die Polizei.
Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an, auch ein Krankenwagen war vor Ort. Die Filiale wurde abgeriegelt - im Inneren war Absperrband zu sehen. Doch vom Bankräuber fehlte jede Spur. "Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden", teilt die Polizei mit.
Glücklicherweise blieb die Bankmitarbeiterin unverletzt. "Sie und eine weitere Mitarbeiterin wurden jedoch vor Ort durch den Rettungsdienst betreut", fügt eine Polizeisprecherin hinzu.
Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Bankräuber gesehen?
So wurde der Täter beschrieben:
- etwa 40 bis 50 Jahre alt
- etwa 1,70 Meter groß
- normale Statur
- helle Haut
- sprach gebrochen Deutsch
- trug ein weißes Kapuzenshirt unter einer schwarzen Jacke und eine blaue Jeans
- vermummte sein Gesicht etwas mit einem schwarzen Schlauchtuch
Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung übernommen. Das Ziel: Den Täter so schnell wie möglich schnappen!
Dazu brauchen die Beamten Eure Hilfe. Habt Ihr den beschriebenen Mann am Montagabend in der Chemnitzer City gesehen - insbesondere 18 Uhr in der Inneren Klosterstraße? Wer kann Angaben zu seiner Flucht oder einem möglicherweise genutzten Fluchtfahrzeug machen?
Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 0371/3873448 entgegen.
Erstmeldung: 26. Januar, 20.24 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.56 Uhr
