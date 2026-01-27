Instrumente geklaut? Chemnitzer Polizei sucht Besitzer von Akkordeon und Posaune

Chemnitz - Nachdem an Weihnachten in eine Chemnitzer Kirche eingebrochen wurde, konnte die Polizei Anfang dieses Jahres eine Verdächtige (26) ermitteln. Bei ihr fanden die Beamten verschiedene Musikinstrumente und suchen nun deren Besitzer.

Bei der Tatverdächtigen (26) entdeckten Polizisten auch dieses Akkordeon und die Posaune. © Bildmontage: Polizei Chemnitz (2)

Ausgerechnet zwischen dem Abend am 24. Dezember und dem 1. Weihnachtsfeiertag wurde in die Kirche im Chemnitzer Stadtteil Altendorf eingebrochen. Der Einbrecher brach zwei Spendenkästen auf und klaute einen geringen dreistelligen Geldbetrag und eine Tuba.

Nun wenige Tage nach der Tat konnte eine 26 Jahre alte Frau ermittelt werden, die offenbar den Einbruch begangen hatte. Ein Zeuge hatte auf einer Online-Verkaufsplattform eine Tuba entdeckt, die in Chemnitz für 1100 Euro zum Kauf angeboten wurde. Das Inserat für das Instrument wurde aber schnell wieder gelöscht. Trotzdem konnte über die Plattform die mutmaßliche Verkäuferin identifiziert werden. In ihrer Wohnung wurde dann das Instrument gefunden.

"Neben der beim Kircheneinbruch gestohlenen Tuba fanden die Beamten bei der Durchsuchung in Chemnitz noch zwei weitere mutmaßlich bei Diebstahlsdelikten erlangte Musikinstrumente", berichtet eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Während der Ermittlungen konnten das Akkordeon und eine Posaune allerdings noch keiner Straftat zugeordnet werden.