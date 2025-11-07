Brandanschlag auf Restaurant in Chemnitz: Mitarbeiter erschüttert!

Chemnitz - Brandanschlag auf ein Restaurant in Chemnitz !

Unbekannte zündeten die Sitzmöbel des Restaurants "Namaste India" in der Chemnitzer City an: An der Hausfassade und auf dem Boden sind die Brandspuren deutlich sichtbar. © Ralph Kunz

Laut Polizei zündeten Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 4.20 Uhr die Sitzmöbel vor dem Restaurant "Namaste India" in der Inneren Klosterstraße an.

"Das Mobiliar brannte vollständig nieder. Dabei wurde auch die dahinter befindliche Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen", so ein Polizeisprecher. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Restaurant-Mitarbeiter Raghbir Singh (50) und Ayodhya Prasad (33) waren noch am Vorabend bis Ladenschluss vor Ort, erzählten sie TAG24. "In der Früh wurden wir dann alarmiert, dass es brennt".

Die zwei Mitarbeiter wurmt besonders, dass sie nicht wissen, wer hinter der Tat steckt und fragen sich, warum es in der Inneren Klosterstraße keine Überwachungskameras gibt. Restaurant-Inhaber Kuljeet Kaur sieht es entspannter: "Ich hab schon schlimmeres erlegt", sagt er. Er ist froh, dass beim Brand niemand verletzt wurde.