Mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz: Laptop, Tablet und Bargeld geklaut

Chemnitz - Mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz ! Der Polizei wurden am Dienstag und Mittwoch bisher acht Einbrüche angezeigt.

Die Täter schlugen an den Autos die Seitenscheibe ein. (Symbolbild) © 123R /animaflorapicsstock

Betroffen waren die Ortsteile Helbersdorf, Markersdorf, Morgenleite und Stelzendorf.

Die Täter schlugen laut Polizei an den acht geparkten Fahrzeugen (Audi, Citroën, Kia, Mercedes, 2x Mazda, Opel, Renault) jeweils eine Seitenscheibe ein.

"Aus einem in der Stollberger Straße geparkten Mercedes-Kleintransporter entwendeten die Täter einen Laptop, ein Tablet sowie eine vierstellige Summe Bargeld", teilte die Polizei weiter mit. Aus einem in derselben Straße geparkten Audi klauten die Täter eine Sonnenbrille im Wert von etwa 100 Euro.

Außerdem wurde aus einem in der Robert-Siewert-Straße geparkten Citroën ein Rucksack, in dem sich unter anderem eine Powerbank, ein Baustellenradio und diverse Ladekabel im Gesamtwert von circa 100 Euro befanden, gestohlen.