Heftiger Zoff im Chemnitzer Hauptbahnhof: Mann schlägt Ex-Freundin (16) mit Kopf gegen Toilettentür

Chemnitz - Der Streit eines Ex-Paars ist am Sonntag im Chemnitzer Hauptbahnhof eskaliert!

Im Hauptbahnhof Chemnitz kam es am Sonntagabend zu der heftigen Auseinandersetzung. (Symbolfoto) © Kristin Schmidt

Eine Zeugin meldete die heftige Auseinandersetzung gegen 19.30 Uhr der Bundespolizei. Zu dem Vorfall kam es im Bereich der WC-Anlage in der Bahnsteigunterführung.

Eine Streife begab sich dorthin. Als der Beschuldigte die Polizisten sah, flüchtete er. Kurze Zeit später konnte der 19-jährige Russe am Bahnsteig 1 festgenommen werden.

"Die Geschädigte, eine 16-jährige ukrainische Staatsangehörige, gab auf Befragen an, dass es sich bei dem 19-Jährigen um ihren Exfreund handeln würde, mit dem sie sich zur Klärung eines Streits im Bahnhof getroffen habe", teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Das Gespräch endete dann aber offenbar erneut im Streit.

Der Mann soll der 16-Jährigen an den Haaren gezogen und sie mit dem Kopf gegen die Toilettentür geschlagen haben. Außerdem soll er sie mit "Du Schl****" beleidigt und ihr gedroht haben, dass wenn sie zur Polizei gehe, Probleme bekommen würde.