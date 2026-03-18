Ladendiebin schlägt Mitarbeiterin ins Gesicht, weiterer Langfinger vorläufig festgenommen

Eine Ladendiebin attackierte in Chemnitz eine Mitarbeiterin und flüchtete. Ein weiterer Langfinger wurde erwischt und vorläufig festgenommen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Klau-Alarm in Chemnitz! Eine Ladendiebin rastete im Ortsteil Markersdorf aus. Sie verletzte eine Mitarbeiterin und flüchtete anschließend. Auf dem Sonnenberg wurde ebenfalls ein Langfinger (32) erwischt - er klaute in einem Baumarkt. Ein Richter muss nun entscheiden, ob er in U-Haft kommt.

Eine Ladendiebin klaute am Montag in einem Geschäft in Chemnitz-Markersdorf. Als sie erwischt wurde, rastete sie aus. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov Am Montagmorgen der erste Fall: Eine bislang unbekannte Frau steckte sich in einem Lebensmittelmarkt an der Robert-Siewert-Straße mehrere Waren in ihre Tasche.



Eine Mitarbeiterin (54) beobachtete die Klau-Aktion. Als die Ladendiebin die Kasse ohne zu zahlen passierte, sprach die Mitarbeiterin die unbekannte Frau an.



Dann eskalierte die Situation! Die Ladendiebin schlug der Mitarbeiterin mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Täterin. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt.



So wurde die unbekannte Frau beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt

dunkle, hochgesteckte Haare "Die Polizei hat die Ermittlungen zur Identität der unbekannten Täterin aufgenommen", heißt es abschießend.

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