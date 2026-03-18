Ladendiebin schlägt Mitarbeiterin ins Gesicht, weiterer Langfinger vorläufig festgenommen
Chemnitz - Klau-Alarm in Chemnitz! Eine Ladendiebin rastete im Ortsteil Markersdorf aus. Sie verletzte eine Mitarbeiterin und flüchtete anschließend. Auf dem Sonnenberg wurde ebenfalls ein Langfinger (32) erwischt - er klaute in einem Baumarkt. Ein Richter muss nun entscheiden, ob er in U-Haft kommt.
Am Montagmorgen der erste Fall: Eine bislang unbekannte Frau steckte sich in einem Lebensmittelmarkt an der Robert-Siewert-Straße mehrere Waren in ihre Tasche.
Eine Mitarbeiterin (54) beobachtete die Klau-Aktion. Als die Ladendiebin die Kasse ohne zu zahlen passierte, sprach die Mitarbeiterin die unbekannte Frau an.
Dann eskalierte die Situation! Die Ladendiebin schlug der Mitarbeiterin mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Täterin. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt.
So wurde die unbekannte Frau beschrieben:
etwa 25 bis 30 Jahre alt
dunkle, hochgesteckte Haare
"Die Polizei hat die Ermittlungen zur Identität der unbekannten Täterin aufgenommen", heißt es abschießend.
Akku-Schrauber-Set und LED-Lampen geklaut: Ladendieb in Chemnitz vorläufig festgenommen
Für einen weiteren Ladendieb (32) endete eine Klau-Tour mit Handschellen! Am Dienstagnachmittag hatte sich der Pole in einem Supermarkt ein Akku-Schrauber-Set sowie LED-Lampen im Gesamtwert von etwa 190 Euro in seinen Rucksack gesteckt. Anschließend verließ er gegen 14.30 Uhr den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.
"Als ihn ein Angestellter ansprach, wollte der mutmaßliche Dieb flüchten. Dem Mitarbeiter gelang es jedoch trotz Gegenwehr des 32-Jährigen, ihn festzuhalten", teilt die Polizei mit.
Die Beamten überprüften den Mann. Da er keinen festen Wohnsitz hatte und bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Straftaten aufgefallen war, klickten die Handschellen. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen.
Ein Ermittlungsrichter soll nun entscheiden, ob der Mann in U-Haft kommt.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/andreypopov, 123rf/bogdanvj