Brandanschlag auf Restaurant in Chemnitz: Sitzmöbel abgefackelt!
Chemnitz - Brandanschlag auf ein Restaurant in Chemnitz!
Laut Polizei zündeten Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 4.20 Uhr die Sitzmöbel eines Restaurants in der Inneren Klosterstraße an.
"Das Mobiliar brannte vollständig nieder. Dabei wurde auch die dahinter befindliche Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen", so ein Polizeisprecher.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.
Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. "Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung sowie zu den Tathintergründen aufgenommen", heißt es abschließend.
