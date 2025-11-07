Brandanschlag auf Restaurant in Chemnitz: Sitzmöbel abgefackelt!

Chemnitz - Brandanschlag auf ein Restaurant in Chemnitz !

Unbekannte zündeten Sitzmöbel eines Restaurants in der Chemnitzer City an: An der Hausfassade und auf dem Boden sind die Brandspuren deutlich sichtbar. © Ralph Kunz

Laut Polizei zündeten Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 4.20 Uhr die Sitzmöbel eines Restaurants in der Inneren Klosterstraße an.

"Das Mobiliar brannte vollständig nieder. Dabei wurde auch die dahinter befindliche Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen", so ein Polizeisprecher.



Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.