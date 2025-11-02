Streit in Chemnitz eskaliert: Mann mit Flasche auf den Kopf geschlagen

Chemnitz - In der Chemnitzer City kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, die in Schlägereien enden. Auch am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Streit gerufen, der offenbar eskalierte.

Die Polizei konnte noch am Samstagabend zwei Tatverdächtige stellen. (Archivbild) © Ralph Kunz

Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 20.40 Uhr mehrere Männer im Stadthallenpark an der Straße der Nationen aneinandergeraten, was sich schnell zu einem Handgemenge zuspitzte.

Einem 26-jährigen Marokkaner wurde dabei mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Ein weiterer Marokkaner (34) wurde zudem durch Faustschläge leicht verletzt.

Die beiden Verletzten wurden von den dazugerufenen Rettungskräften vor Ort versorgt.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige, die für die Verletzungen verantwortlich sein sollen, im Nahbereich feststellen. Dabei handelte es sich um einen 23-jährigen Libyer sowie einen 21-jährigen Marokkaner.