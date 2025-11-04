Zwei Verletzte nach Raub-Attacken in Chemnitz
Chemnitz - Polizeieinsatz in Chemnitz: Ein Jugendlicher (17) wurde am Montagabend in der Innenstadt von einer achtköpfigen Gruppe attackiert und ausgeraubt. Nur wenige Stunden zuvor traf es einen jungen Mann (23) auf dem Sonnenberg.
Am Montagabend, gegen 20.25 Uhr, war ein 17-jähriger Libanese mit einem Kumpel (15) in der Gasse "Am Rathaus" unterwegs. Plötzlich wurde er von einer achtköpfigen Gruppe angesprochen und in ein Gespräch verwickelt.
"In der Folge forderte ein bis dato Unbekannter der Gruppe Bargeld von dem 17-Jährigen. Die Herausgabe des Geldes verweigerte der Jugendliche", so eine Polizeisprecherin.
Dann ging es zur Sache: Der Unbekannte riss dem Jugendlichen eine E-Zigarette aus der Hand, sein Kumpel wurde festgehalten, eine weitere Person aus der Gruppe schlug auf den 17-Jährigen ein.
"Im weiteren Verlauf gelang es dem 17-Jährigen und dessen 15-jährigem Landsmann, sich loszureißen", heißt es von der Polizei.
Die Beamten rückten an. Sie schnappten kurze Zeit später einen Syrer (15), der die geraubte E-Zigarette bei sich hatte. Der Teenager wurde vorläufig festgenommen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wenig später aber wieder freigelassen und seinen Erziehungsberechtigten übergeben.
Die Ermittlungen wegen Raubes laufen. Zudem geht die Polizei ersten Hinweisen zu den weiteren Tätern nach.
Raub auf Chemnitzer Sonnenberg: Junger Mann offenbar mit Messer verletzt
Am frühen Dienstagmorgen ein ähnlicher Vorfall - diesmal auf dem Sonnenberg. Ein Trio war mit einem jungen Mann (23) in der Zietenstraße in Streit geraten.
Es folgte eine Schlägerei - dabei wurde der 23-Jährige wohl auch mit einem Messer leicht verletzt.
Die Angreifer krallten sich anschließend die Geldbörse des Mannes, dann verschwanden sie mit einer hohen dreistelligen Summe. Bislang konnte die Polizei die Täter nicht schnappen.
Der junge Mann kam nach der Raub-Attacke in ein Krankenhaus.
