Zwei Verletzte nach Raub-Attacken in Chemnitz

Chemnitz - Polizeieinsatz in Chemnitz : Ein Jugendlicher (17) wurde am Montagabend in der Innenstadt von einer achtköpfigen Gruppe attackiert und ausgeraubt. Nur wenige Stunden zuvor traf es einen jungen Mann (23) auf dem Sonnenberg.

In dieser Gasse, gleich neben der Zentralhaltestelle, wurde am Montagabend ein Jugendlicher (17) attackiert und ausgeraubt. (Archivfoto) © Haertelpress

Am Montagabend, gegen 20.25 Uhr, war ein 17-jähriger Libanese mit einem Kumpel (15) in der Gasse "Am Rathaus" unterwegs. Plötzlich wurde er von einer achtköpfigen Gruppe angesprochen und in ein Gespräch verwickelt.

"In der Folge forderte ein bis dato Unbekannter der Gruppe Bargeld von dem 17-Jährigen. Die Herausgabe des Geldes verweigerte der Jugendliche", so eine Polizeisprecherin.

Dann ging es zur Sache: Der Unbekannte riss dem Jugendlichen eine E-Zigarette aus der Hand, sein Kumpel wurde festgehalten, eine weitere Person aus der Gruppe schlug auf den 17-Jährigen ein.

"Im weiteren Verlauf gelang es dem 17-Jährigen und dessen 15-jährigem Landsmann, sich loszureißen", heißt es von der Polizei.



Die Beamten rückten an. Sie schnappten kurze Zeit später einen Syrer (15), der die geraubte E-Zigarette bei sich hatte. Der Teenager wurde vorläufig festgenommen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wenig später aber wieder freigelassen und seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen wegen Raubes laufen. Zudem geht die Polizei ersten Hinweisen zu den weiteren Tätern nach.