Mann mit Spielzeugwaffe am Chemnitzer Hauptbahnhof unterwegs

Chemnitz - Einer Streife der Bundespolizei fiel am Donnerstagabend ein Mann im Personentunnel des Chemnitzer Hauptbahnhofs auf, der offenbar mit einer Waffe in der Hand hantierte.

Der 30-Jährige war mit einer Spielzeugwaffe im Chemnitzer Hauptbahnhof unterwegs. © Ralph Kunz

Als die Beamten sich dem 30-jährigen Somalier näherten, machte dieser einen angetrunkenen Eindruck.

Zudem stellten sie fest, dass es sich um eine Spielzeugwaffe in seiner Hand handelte.

Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung nahmen sie den 30-Jährigen mit zum Revier am Chemnitzer Hauptbahnhof. Dort machten sie unter anderem mit ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest, der einen Wert von 1,61 Promille ergab.

Zudem entdeckten sie bei der Durchsuchung des Mannes eine Geldbörse in seiner Jackentasche mit einem Personalausweis und weiteren Karten (unter anderem einer Geld- und Krankenversicherungskarte), die nicht auf seine Person ausgestellt waren.