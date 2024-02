22.02.2024 16:23 2.164 Brutale Überfälle in Chemnitz: Zwei Männer von Jugendlichen ausgeraubt und verletzt

Am heutigen Donnerstagmorgen wurden zwei Männer in Chemnitz von zwei Jugendlichen überfallen und dabei so stark verletzt, dass sie ins Krankenhaus kamen.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Nach zwei Raubdelikten konnte die Polizei am heutigen Donnerstagmorgen zwei Tatverdächtige in Chemnitz stellen. Die Täterbeschreibung bei beiden Vorfällen war nahezu identisch. (Symbolbild) © 123RF/fermate Gegen 6.30 Uhr wurde zunächst ein 58-jähriger Mann im Treppenhaus eines Parkhauses in der Straße Am Wall von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen. Das Duo forderte von dem Mann Bargeld. Als dieser der Forderung nicht nachkam, stießen die beiden ihn die Treppen hinunter. Anschließend verschwanden sie in unbekannte Richtung. Der 58-Jährige brachte sich anschließend in Sicherheit und machte eine Streifenwagenbesatzung in der Webergasse auf sich aufmerksam. Nach einer ersten Befragung wurde das Opfer ins Krankenhaus gebracht. Nur kurze Zeit später ging bei der Polizei ein Notruf über eine Raubstraftat im Bereich der Hartmannstraße und An der Markthalle ein. Vor Ort trafen die Beamten auf einen verletzten 55-jährigen Mann, der ebenfalls in eine Klinik gebracht werden musste. Chemnitz Crime Teenager in Chemnitz ausgeraubt: Täter flüchtet mit Bargeld Ersten Ermittlungen zufolge wurde er von einem Jugendlichen in der Straße An der Markthalle angesprochen. Auch dieser forderte Bargeld und es kam zum Handgemenge. Dabei gelang es dem Jugendlichen, dem Mann das Portemonnaie zu entwenden, stieß ihn anschließend zu Boden und trat auf ihn ein. Daraufhin nahm er das Bargeld aus der Geldbörse und flüchtete in Richtung Schloßteich. Polizei sucht Zeugen zu beiden Vorfällen "Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen stellten weitere Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige im Umfeld, auf die die Täterbeschreibung, die in beiden Fällen nahezu identisch war, zutraf", teilte die Polizei mit. Bei den Jugendlichen handelte es sich um einen 13-jährigen Syrer und einen 15-jährigen Iraner. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-3448.

