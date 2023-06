Brutaler Raub an der Grenze: Verdächtige ermittelt

Am Dienstag haben sich vier Verdächtige bei der Polizei gestellt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erschienen zwei der vier Gesuchten am Dienstagnachmittag im Polizeirevier in Annaberg. Dabei handelte es sich um einen 17 Jahre alten Deutschen und einen 18 Jahre alten Polen.

"Noch im Laufe des Tages stellten sich auch die anderen zwei jungen Männer. Es handelt sich um zwei 18-jährige Deutsche", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgten noch am Dienstagabend Durchsuchungen in den Wohnungen der vier Tatverdächtigen. Es wurden Beweismittel gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an.

Was war passiert? Am Samstag kam es gegen 12 Uhr zu einem Raub in Cerný Potoc (Tschechische Republik, Grenzübergang Jöhstadt). Die vier Verdächtigen waren in einem asiatischen Geschäft direkt nach dem Grenzübergang. Dort sollen sie zwei Mitarbeiter angegriffen haben und klauten Zigaretten und Böller sowie eine Kaffe mit Bargeld. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.