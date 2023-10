13.10.2023 15:31 1.134 Brutaler Überfall in Chemnitzer City: 37-Jähriger niedergeschlagen und Fahrrad geraubt

Donnerstagnacht kam es zu einer schweren Attacke auf einen 37-Jährige in Chemnitz. Es ist bereits der zweite Überfall in dieser Woche in dieser Straße.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Erneut kam es im Chemnitzer Zentrum zu einer schweren Raub-Attacke! Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes gegen die unbekannten Täter. (Symbolbild) © 123RF/sir270 In der Nacht zum Freitag war ein 37-jähriger Mann gegen 1.40 Uhr mit seinem Fahrrad in der Reitbahnstraße nahe der Annenstraße unterwegs, als mehrere Jugendliche auf ihn zukamen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schlugen und traten sie auf den 37-Jährigen ein, woraufhin der Geschädigte stürzte und sich leicht verletzte. Einer der Jugendlichen schnappte sich daraufhin das schwarze Mountainbike Cube und flüchtete mit dem 1500-Euro-Rad und seinen Komplizen in Richtung Zschopauer Straße. Der 37-Jährige informierte umgehend die Polizei. Nach einer Erstbefragung wurde er von den Rettungskräften zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Chemnitz Crime Mehrere Auto-Einbrüche in Chemnitz: Werkzeug, Geldbörse und Lautsprecherbox geklaut Eine konkrete Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und geht bereits ersten Hinweisen nach. Wer hat ebenfalls die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Identität der Täter geben? Die Chemnitzer Kriminalpolizei nimmt jegliche Hinweise unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-3448. Zweite brutale Attacke in dieser Woche Bereits in der Nacht zum Mittwoch wurde ein 60-jähriger Mann ebenfalls in der Reitbahnstraße von zwei Unbekannten überfallen und schwer verletzt. Sie drängten ihn in einen Durchgang und schlugen dort auf ihn ein. Anschließend schnappten sie sich den Rucksack, zwei Handys und eine Geldkarte und verschwanden. Der Geschädigte wurde anschließend mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen schweren Raubes und sucht nach Zeugen. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt, ist aktuell nicht bekannt.

Titelfoto: 123RF/sir270