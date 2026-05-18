Brutaler Vorfall in Chemnitzer City-Bahn: Mann prügelt Fahrgast ins Krankenhaus

Chemnitz - Ein Aggro-Mann (23) sorgte am Samstagabend in einer City-Bahn für Ärger. Er belästigte eine Frau und prügelte einen Fahrgast (50) ins Krankenhaus. Die Bundespolizei rückte an. Der Schläger landete anschließend in einer Psychiatrie.

In der City-Bahn-Linie C11 attackierte ein Mann (23) einen Fahrgast (50). (Archivfoto) © Kristin Schmidt

Der Vorfall geschah gegen 22.40 Uhr. Die City-Bahn-Linie C11 war gerade auf dem Weg nach Chemnitz, als der 23-jährige Türke ausrastete. Laut Bundespolizei belästigte er eine Frau. Inwieweit die Passagierin belästigt wurde, konnte die Bundespolizei nicht sagen.



Zudem attackierte der junge Mann einen 50-jährigen Fahrgast. Der 23-Jährige schlug so heftig auf den Passagier ein, dass dieser schwere Kopf- und Augenverletzungen erlitt. Laut Bundespolizei wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Zug stoppte nach der Attacke am Haltepunkt in Chemnitz-Klaffenbach. Der Lokführer alarmierte die Bundespolizei.

Anschließend knöpften sich die Beamten den Aggro-Mann vor. "Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme leistete er Widerstand und verletzte sich selbst", teilt die Bundespolizei mit.

Für den 50-Jährigen ging es zunächst unter polizeilichem Gewahrsam in die Notaufnahme - danach wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen. Unklar ist noch immer, weshalb der Mann ausrastete.