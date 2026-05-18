Brutaler Vorfall in Chemnitzer City-Bahn: Mann prügelt Fahrgast ins Krankenhaus

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In einer Chemnitzer City-Bahn attackierte ein Mann einen Fahrgast und prügelte ihn ins Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Ein Aggro-Mann (23) sorgte am Samstagabend in einer City-Bahn für Ärger. Er belästigte eine Frau und prügelte einen Fahrgast (50) ins Krankenhaus. Die Bundespolizei rückte an. Der Schläger landete anschließend in einer Psychiatrie.

In der City-Bahn-Linie C11 attackierte ein Mann (23) einen Fahrgast (50). (Archivfoto)
In der City-Bahn-Linie C11 attackierte ein Mann (23) einen Fahrgast (50). (Archivfoto)  © Kristin Schmidt

Der Vorfall geschah gegen 22.40 Uhr. Die City-Bahn-Linie C11 war gerade auf dem Weg nach Chemnitz, als der 23-jährige Türke ausrastete. Laut Bundespolizei belästigte er eine Frau. Inwieweit die Passagierin belästigt wurde, konnte die Bundespolizei nicht sagen.

Zudem attackierte der junge Mann einen 50-jährigen Fahrgast. Der 23-Jährige schlug so heftig auf den Passagier ein, dass dieser schwere Kopf- und Augenverletzungen erlitt. Laut Bundespolizei wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Zug stoppte nach der Attacke am Haltepunkt in Chemnitz-Klaffenbach. Der Lokführer alarmierte die Bundespolizei.

Anschließend knöpften sich die Beamten den Aggro-Mann vor. "Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme leistete er Widerstand und verletzte sich selbst", teilt die Bundespolizei mit.

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Für den 50-Jährigen ging es zunächst unter polizeilichem Gewahrsam in die Notaufnahme - danach wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen. Unklar ist noch immer, weshalb der Mann ausrastete.

Der 23-Jährige schlug so brutal auf den Fahrgast ein, dass dieser mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kam. (Symbolfoto)
Der 23-Jährige schlug so brutal auf den Fahrgast ein, dass dieser mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kam. (Symbolfoto)  © 123RF/danielt1994
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Attacke am Chemnitzer Hauptbahnhof: Mann mit voller Wucht in Rücken getreten

Im Chemnitzer Hauptbahnhof wurde ein Mann (40) von einem 44-Jährigen in den Rücken getreten.
Im Chemnitzer Hauptbahnhof wurde ein Mann (40) von einem 44-Jährigen in den Rücken getreten.  © Ralph Kunz

Wie die Bundespolizei mitteilt, kam es am Sonntag im Chemnitzer Hauptbahnhof zu einer weiteren Attacke.

Ein Deutscher (44) trat einem 40-Jährigen gegen 14.35 Uhr mit voller Wucht in den Rücken. Der Grund für die Attacke ist unklar.

Eine Streife der Bundespolizei beobachtete den Vorfall.

"Nach Erkennen der Polizeibeamten flüchtete der Mann aus dem Bahnhof in Richtung Straße der Nationen, wo er aber von Einsatzkräften der Bundespolizei gestellt werden konnte", heißt es dazu.

Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/danielt1994, Kristin Schmidt

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