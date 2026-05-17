Einbrecher im Chemnitz Center: 70.000 Euro Schaden

Chemnitz - Durch einen Einbruch am Wochenende im Chemnitz Center entstand immenser Schaden.

Unbekannte Täter zerstörten die Scheibe eines Geschäfts an der Ringstraße. Danach klauten sie unter anderem mehrere Handys. © Jan Härtel

In der Nacht zu Samstag zerschlugen unbekannte Täter ein Schaufenster eines Geschäfts in der Ringstraße.

Danach durchwühlten sie die Auslagen und nahmen mehrere Handys, Smartwatches und Zubehör mit.