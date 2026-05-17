Einbrecher im Chemnitz Center: 70.000 Euro Schaden
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Chemnitz - Durch einen Einbruch am Wochenende im Chemnitz Center entstand immenser Schaden.
In der Nacht zu Samstag zerschlugen unbekannte Täter ein Schaufenster eines Geschäfts in der Ringstraße.
Danach durchwühlten sie die Auslagen und nahmen mehrere Handys, Smartwatches und Zubehör mit.
Die Täter konnten noch vor dem Eintreffen der Polizei mit der Beute unerkannt flüchten. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 70.000 Euro.
Titelfoto: Jan Härtel