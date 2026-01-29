Chemnitz: 18-Jährige rastet aus und verletzt Polizistin
Chemnitz - Am Mittwoch ist eine junge Frau (18) in Chemnitz ausgeflippt und hat eine Polizistin verletzt.
Gegen 10.20 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei durch einen Hinweis auf eine schlafende Person in der Packstation am Chemnitzer Hauptbahnhof aufmerksam gemacht.
Einsatzkräfte fanden eine 18-jährige Deutsche schlafend am Boden. Die Frau war ansprechbar, konnte sich aber nicht ausweisen.
Auf das Polizeirevier kam sie freiwillig mit, bei der Durchsuchung ihres Rucksackes wurde die 18-Jährige allerdings plötzlich aggressiv und schlug einer Polizistin mit der Hand ins Gesicht.
Die Beamtin trug eine blutende Wunde davon, blieb aber dienstfähig. "Warum die 18-Jährige so ausflippte, war unklar", so die Bundespolizei weiter.
Einen Atemalkohol- und Drogentest verweigert die junge Frau. Sie bekam eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Danach wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa , Kristin Schmidt