Rechte Schmierfinken wüten in Chemnitzer Stadtteil

Chemnitz - Rechte Schmierereien ärgern Anwohner im Chemnitzer Stadtteil Schönau: Rings um die Hundewiese an der Gustav-Wünsch-Straße und am Eichelbergweg hat die Identitäre Bewegung Symbole hinterlassen.

Im Eichelbergweg wurde ein Garagentor mit rechten Codes beschmiert. © privat

Hauswand, Briefkasten, Mülleimer: Überall sind die Zeichen der Identitären Bewegung zu sehen. Dazu Zahlen-Codes, die für den verbotenen Hitlergruß oder rassistische Glaubensbekenntnisse stehen.

Eine Anwohnerin bemerkte die Zeichen auf der Gassi-Runde: "Ich hatte schon mal davon gehört, dass im Stadtteil Plakate verklebt wurden, dies ist jedoch eine noch größere Sauerei", schimpft sie gegenüber TAG24.

Sie wohnt schon seit vielen Jahren in Schönau und schätzt die Ruhe. "Sauber war unser Stadtteil eigentlich immer. Nun diese Sachbeschädigung, teilweise an privatem Eigentum."

Stadträtin Yvonne Kilian (47, FDP) ärgert sich über die Schriftzüge. "In den letzten Monaten war nichts dergleichen sichtbar." Wahrscheinlich sind die Schmierereien recht neu.