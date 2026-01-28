Vergewaltigung im Stadtpark in Chemnitz: Frau (62) in Gebüsch gezerrt

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat Ermittlungen zu einer Vergewaltigung im Chemnitzer Stadtpark aufgenommen.

Die schreckliche Tat soll sich im nördlichen Bereich des Stadtparkteichs ereignet haben. (Archivfoto) © Uwe Meinhold

Passiert sein soll die schreckliche Tat bereits am vergangenen Donnerstag gegen 17 oder 18 Uhr.

Wie die Polizei nun mitteilte, wurde die betroffene Frau (62) ihren Aussagen zufolge in dem Park von einem unbekannten Mann in ein Gebüsch gezogen. Dort soll es dann zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gekommen sein.

Ereignet habe sich die Tat im nördlichen Bereich des Stadtparkteichs in der Nähe des Spielplatzes.

"Nach dem Geschehnis lief die Frau in Richtung Markersdorfer Straße. Dabei kam ihr eine Person mit einem mittelgroßen Hund entgegen, welche als Zeuge gesucht wird. Die 62-Jährige selbst trug eine beigefarbene Jacke und hat graue, halblange Haare", so die Polizei weiter.