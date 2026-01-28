Vergewaltigung im Stadtpark in Chemnitz: Frau (62) in Gebüsch gezerrt
Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat Ermittlungen zu einer Vergewaltigung im Chemnitzer Stadtpark aufgenommen.
Passiert sein soll die schreckliche Tat bereits am vergangenen Donnerstag gegen 17 oder 18 Uhr.
Wie die Polizei nun mitteilte, wurde die betroffene Frau (62) ihren Aussagen zufolge in dem Park von einem unbekannten Mann in ein Gebüsch gezogen. Dort soll es dann zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gekommen sein.
Ereignet habe sich die Tat im nördlichen Bereich des Stadtparkteichs in der Nähe des Spielplatzes.
"Nach dem Geschehnis lief die Frau in Richtung Markersdorfer Straße. Dabei kam ihr eine Person mit einem mittelgroßen Hund entgegen, welche als Zeuge gesucht wird. Die 62-Jährige selbst trug eine beigefarbene Jacke und hat graue, halblange Haare", so die Polizei weiter.
Kripo sucht Zeugen
Den Täter beschrieb die Frau folgendermaßen:
- etwa Mitte 40
- circa 1,80 Meter groß
- kurze, rot-pinkfarbene Haare
- er trug einen grau-weißen Pullover und keine Jacke
- sprach akzentfrei Deutsch
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer war am Donnerstag, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, im Umfeld des Stadtparkteichs unterwegs? Wer hat dort die Frau oder den beschriebenen Unbekannten gesehen?
Wer kann Hinweise zum Sachverhalt oder zur Identität des beschriebenen Mannes geben? Die Chemnitzer Kriminalpolizei nimmt unter der Telefonnummer 0371 387-3448 Hinweise entgegen.
Titelfoto: Uwe Meinhold