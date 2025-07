07.07.2025 13:40 Chemnitz: 23-Jähriger am Luisenplatz geschlagen und getreten

In Chemnitz ist am Sonntag ein Mann (23) am Luisenplatz geschlagen und getreten worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am Sonntag ein Mann (23) am Luisenplatz geschlagen und getreten worden. Alles in Kürze Mann in Chemnitz am Luisenplatz geschlagen und getreten

23-Jähriger verneint Zigarette, wird verfolgt und angegriffen

Täter versuchen Umhängetasche zu klauen, flüchten bei Hilfe von Passanten

Drei Tatverdächtige zwischen 13 und 17 Jahren festgenommen

Ermittlungen wegen versuchten Raubes laufen Mehr anzeigen Am Luisenplatz kam es am Sonntag zu dem versuchten Raub.(Archivbild) © Uwe Meinhold Kurz vor 16 Uhr hatte ein bis dahin unbekanntes Trio laut Polizei den 23-Jährigen am Luisenplatz angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. "Als er dies verneinte, verfolgten ihn die drei augenscheinlich Jugendlichen. An der Ecke Winklerstraße/Leipziger Straße griffen die Unbekannten den Geschädigten an, schlugen und traten diesen, wodurch sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zuzog", so die Polizei weiter. Dann wollten die Täter die Umhängetasche des Geschädigten klauen, was jedoch misslang. Chemnitz Crime Polizeieinsatz in Chemnitz: Mann schießt auf Fußgänger - Festnahme! Chemnitz Crime Chemnitz: Zwei Raub-Attacken innerhalb weniger Stunden Passanten kamen dem Verletzten zu Hilfe, daraufhin flüchteten die Angreifer. Polizisten konnten drei Tatverdächtige (13, 16, 17) gegen 16.30 Uhr an der Schloßteichstraße stellen und vorläufig festnehmen. Die vorläufige Festnahme wurde dann am Montagmorgen aufgehoben. Gegen die slowakischen Tatverdächtigen laufen nun die Ermittlungen wegen versuchten Raubes. Die Polizei prüft auch Tatzusammenhänge zu den Raubdelikten der vergangenen Woche.

Titelfoto: Uwe Meinhold