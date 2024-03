14.03.2024 15:34 1.465 Chemnitz: Aggro-Mann würgt Supermarkt-Mitarbeiter!

In einem Supermarkt in der Chemnitzer Innenstadt sorgte am Mittwoch ein Mann (31) für Ärger: Er attackierte das Ladenpersonal.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Ein aggressiver Mann (31) sorgte am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in der Chemnitzer Innenstadt für Ärger. Nachdem er offenbar beim Klauen erwischt worden war, würgte er einen Mitarbeiter des Geschäfts! In einem Supermarkt "Am Wall" in Chemnitz sorgte ein Mann (31) für Ärger: Er würgte einen Mitarbeiter. © Kristin Schmidt Das Ganze spielte sich kurz nach 10 Uhr in einem Supermarkt "Am Wall" ab. Der 31-jährige Kunde geriet mit einer Kassiererin (48) in Streit. Ihm wurde vorgeworfen, alkoholische Getränke, die er in seinem Rucksack hatte, nicht bezahlt zu haben. Daraufhin wurde der Mann wütend, packte ein Handgelenk der Kassiererin und versuchte, mit den Flaschen zu flüchten. Ein weiterer Supermarkt-Mitarbeiter (32) eilte seiner Kollegin zur Hilfe und forderte den mutmaßlichen Dieb ebenfalls auf, den Markt zu verlassen. Dann flogen die Fetzen! Der Kunde attackierte den Mitarbeiter, beide gingen zu Boden. "Dabei soll der Angestellte auch gewürgt worden sein", heißt es von der Polizei. Als die Kassiererin ihrem Kollegen zu Hilfe kam, ließ der Deutsche von ihm ab und verschwand. "Die beiden Angestellten erlitten leichte Verletzungen, die keiner sofortigen medizinischen Behandlung bedurften", so ein Polizeisprecher. Räuberischer Diebstahl: Polizei ermittelt gegen mutmaßlichen Ladendieb Die Polizei kontrolliert verstärkt den Innenstadtbereich - immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen. © Ralph Kunz Etwa eine halbe Stunde später kehrte der Mann jedoch wieder zurück – er wollte abermals Getränke kaufen. Das Ladenpersonal forderte ihn auf, seinen Rucksack zu öffnen. Darin befand sich eine die Alkohol-Flasche (Wert: 25 Euro), die er mutmaßlich zuvor gestohlen hatte. Schlussendlich übergab der Mann die Flasche, bezahlte seinen restlichen Einkauf und verschwand. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Der Boulevard "Am Wall" gilt schon lange als Crime-Hotspot in der Chemnitzer Innenstadt. Trinker, Schläger und Belästigungen sorgen seit Jahren für Ärger. Immerhin: Die Stadt will den Kriminalitäts-Schwerpunkt bis spätestens 2025 entschärfen – eine Flaniermeile soll entstehen.

Titelfoto: Kristin Schmidt