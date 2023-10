Chemnitz: Babykleidung aus Laden geklaut, Diebe schlagen auf Security ein

Chemnitz - In Chemnitz-Röhrsdorf konnte am Samstagnachmittag ein mutmaßlicher Ladendieb gefasst werden.

Aus einem Geschäft im Chemnitz Center sollen zwei Jugendliche am Samstag Babybekleidung geklaut haben. © Sven Gleisberg

Wie die Polizei mitteilte, hat ein Ladendetektiv (25) in einem Laden im Einkaufscenter an der Ringstraße zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie mit Babybekleidung im Wert von circa 150 Euro die Filiale verließen, ohne zu bezahlen.

Der Security folgte den beiden, rief die Polizei und stoppte das Duo.

Die beiden mutmaßlichen Ladendiebe schlugen auf den Sicherheitsmitarbeiter ein, wodurch einer der Täter flüchten konnte. Der 25-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

"Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Chemnitz-Nordost übernahmen den Gestellten (16/algerische Staatsangehörigkeit). Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen fanden die Beamten die Babybekleidung in der Tasche aus dem Bekleidungsgeschäft sowie etwas in Alufolie eingewickeltes Cannabis", so die Polizei weiter.