Chemnitz: Einbrecher stellen Kneipen auf den Kopf

Chemnitz - Einbrecher haben in der ersten Januarwochen zwei Gaststätten in Chemnitz heimgesucht und ordentlich Schaden angerichtet.

"Zudem brachen sie einen im Gastraum befindlichen Zigarettenautomaten auf. Nach einem ersten Überblick des geschädigten Betreibers haben die Täter etwas Bargeld und mehrere Flaschen Alkoholika gestohlen", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Auch auf dem Sonnenberg wurde ein Einbruch in eine Gaststätte in der Augustusburger Straße festgestellt. Die Täter schlugen zwischen der Nacht zu Neujahr und Samstagmittag zu.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen stiegen die Täter im Stadtteil Helbersdorf in eine Gaststätte an der Scheffelstraße ein. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten sie die Räume anschließend nach Wertsachen. Ob wirklich etwas geklaut wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstagmorgen war ein Einbrecher auch noch in einem Geschäft in der Paul-Bertz-Straße aktiv. Er brach die Eingangstür zu dem Laden auf und durchsuchte den Verkaufsraum und ein Lager. Ob er etwas mitnahm, steht noch nicht fest.

"Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei erneut wegen eines Einbruchs zu diesem Geschäft gerufen. Der Täter hatte die notdürftig gesicherte Eingangstür aufgedrückt und nochmals den Verkaufsraum durchsucht", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, konnte der Täter samt Beute flüchten. Der Sachschaden, den er angerichtet hat, beträgt etwa 1000 Euro.

Bei der Spurensicherung wurden erste Hinweise auf den Täter gefunden.