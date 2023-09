15.09.2023 13:39 1.630 Chemnitz: Frau (65) auf Friedhof sexuell belästigt

Eine 65-jährige Frau erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei wegen sexueller Belästigung auf dem Friedhof in der Reichenhainer Straße in Chemnitz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die Polizei Chemnitz sucht Zeugen zu einer sexuellen Belästigung auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof an der Reichenhainer Straße in Chemnitz soll eine Frau (65) sexuell belästigt worden sein. (Archivbild) © Sven Gleisberg Eine 65-Jährige erstattete am gestrigen Donnerstag Anzeige bei der Polizei. Was war passiert? Am vergangenen Sonntagmorgen gegen 8 Uhr pflegte die Frau ein Grab auf dem Friedhof in der Reichenhainer Straße. Dort erschien ein Mann, der ein zunächst freundliches Gespräch mit ihr anfing. Chemnitz Crime Polizeieinsatz in Chemnitz: Mann läuft mit Pistole durch Gablenz "Plötzlich habe er anzügliche Bemerkungen gemacht und ihr an die Brust gefasst. Die Frau ging schnell in Richtung Haupteingang weg. Der Unbekannte soll sich dann auf dem Friedhof mit einem Mann unterhalten haben", so die Polizei weiter.

Es werden Zeugen gesucht. Wer hat sich zu dem Zeitpunkt auf dem Friedhof aufgehalten und kann weitere Angaben zu dem Unbekannten machen? Beschrieben wurde der Mann so: etwa 1,80 Meter groß

rundes Gesicht

Glatze mit wenigen grauen Haaren an der Seite

sprach akzentfrei Deutsch

trug eine Brille, ein hellblaues Shirt und eine bräunlich karierte Hose Hinweise zum beschriebenen Mann nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371 5263-0 entgegen.

