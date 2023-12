Frau auf dem Sonnenberg von Kindern ausgeraubt?

Chemnitz - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub am Montagmittag auf dem Chemnitzer Sonnenberg .

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub auf dem Chemnitzer Sonnenberg. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Chemnitzer Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, war eine 61-Jährige in einem Supermarkt an der Fürstenstraße einkaufen. Als sie gegen 13 Uhr wieder nach Hause gehen wollte, wurde sie außerhalb des Marktes von zwei mutmaßlichen Kindern angesprochen und nach Bargeld gefragt.



"Als sie dies verneinte, hielt sie einer der beiden Jungen fest und forderte die Herausgabe von Geld. Um der Forderung nachzukommen, nahm die Geschädigte ihre Geldbörse. Der Junge ließ daraufhin von der Frau ab und griff die Geldbörse samt etwa 120 Euro Bargeld", berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die beiden mutmaßlichen Täter rannten dann zum Parkplatz des Supermarktes und stiegen in eine dunkle Limousine ein, die daraufhin in Richtung Hainstraße davonfuhr. Die Frau blieb bei dem Raub unverletzt.

"Zu den Tätern ist nur bekannt, dass es sich bei diesen um augenscheinlich Kinder gehandelt haben soll", so die Polizei.

Derjenige, der die Frau festhielt, soll etwa 1,40 Meter groß sein - sein Komplize um die 1,20 Meter. Sie waren beide dunkel gekleidet und trugen außerdem Mützen.