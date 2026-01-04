Chemnitz: Gruppe bepöbelt Fahrgäste und stößt Fahrer aus Bus

Chemnitz - Am Samstagabend wurde im Chemnitzer Ortsteil Altendorf ein Fahrer geschlagen und aus einem Linienbus gestoßen.

Am Samstagabend wurde in Chemnitz ein Busfahrer (40) geschlagen. (Archivbild) © Harry Härtel

Der Vorfall soll laut Polizei gegen 21.30 Uhr an der Bushaltestelle "Ernst-Heilmann-Straße" an der Waldenburger Straße passiert sein.

Zuvor waren vier Personen an der Haltestelle in den Bus eingestiegen und sollen mehrere Fahrgäste bepöbelt haben.

"Danach war es dann zu einem Disput mit dem 40-jährigen Busfahrer gekommen, infolgedessen die Gruppe den Busfahrer aus dem haltenden Bus gestoßen hatte. Dabei soll einer der Angreifer den Busfahrer zudem geschlagen haben", teilte die Polizei weiter mit.

Die Täter flüchteten. Der leicht verletzte 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.