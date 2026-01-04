Chemnitz: Gruppe bepöbelt Fahrgäste und stößt Fahrer aus Bus
Chemnitz - Am Samstagabend wurde im Chemnitzer Ortsteil Altendorf ein Fahrer geschlagen und aus einem Linienbus gestoßen.
Der Vorfall soll laut Polizei gegen 21.30 Uhr an der Bushaltestelle "Ernst-Heilmann-Straße" an der Waldenburger Straße passiert sein.
Zuvor waren vier Personen an der Haltestelle in den Bus eingestiegen und sollen mehrere Fahrgäste bepöbelt haben.
"Danach war es dann zu einem Disput mit dem 40-jährigen Busfahrer gekommen, infolgedessen die Gruppe den Busfahrer aus dem haltenden Bus gestoßen hatte. Dabei soll einer der Angreifer den Busfahrer zudem geschlagen haben", teilte die Polizei weiter mit.
Die Täter flüchteten. Der leicht verletzte 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt zu dem Körperverletzungsdelikt und sucht weitere Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen?
Sachdienliche Hinweise werden im Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371 5263-0 entgegengenommen.
