Raubdelikte in Chemnitz: Drei Tatverdächtige geschnappt
Chemnitz - Derzeit kommt es in der Chemnitzer Innenstadt gehäuft zu Raubdelikten. Am Wochenende konnten drei mutmaßliche Gauner geschnappt werden.
Insgesamt drei Fälle wurden der Polizei am Samstag gemeldet, bei denen ein Jugendlicher Passanten im Bereich der Zentralhaltestelle ansprach und Bargeld forderte.
Dabei zückte er auch jedes Mal ein Messer und drohte seinem Gegenüber mit Gewalt, wenn er das Geld nicht herausrücke.
Insgesamt ergaunerte der junge Mann von zwei 14-Jährigen sowie einem 22-Jährigen etwas mehr als 30 Euro, bevor die Polizei ihn schnappen konnte.
Die drei Opfer blieben zum Glück unverletzt.
Nach dem dritten Vorfall konnten Beamte des Polizeireviers Chemnitz-Nordost und der Operativen Einsatzgruppe (OEG) die Raub-Tour beenden.
Sie schnappten den 15-jährigen Slowaken und nahmen ihn vorläufig fest.
Nach Rücksprache mit der Chemnitzer Staatsanwaltschaft wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen und soll am Sonntag wegen räuberischer Erpressung einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden.
Handy von Jugendlichem geklaut
Bereits am Freitag konnte die Polizei zwei Tatverdächtige nach einem Raubdelikt stellen. Die beiden Männer (20, 24) sollen zuvor gegen 18.45 Uhr in der Bahnhofstraße einen 15-Jährigen angesprochen haben. Während der 24-jährige Afghane ihn in ein Gespräch verwickelte, versuchte sein 20-jähriger syrischer Komplize, dem Jugendlichen das Handy aus der Tasche zu klauen.
Als dieser das bemerkte, schlug er auf den 20-Jährigen ein, der wiederum dem 15-Jährigen einen Schlag versetzte und ihn damit leicht verletzte.
Anschließend flüchtete der 20-Jährige samt Handy, konnte aber zeitnah durch die Polizei im Stadtgebiet gestellt werden. Das geklaute Handy (Wert: etwa 200 Euro) hatte er jedoch nicht bei sich.
Auch der 24-Jährige konnte in der Nähe des Tatorts angetroffen werden.
Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurden beide Tatverdächtige kurz vor Mitternacht aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ungeachtet dessen wird gegen beide wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/peopleimages12, Kristin Schmidt