Raubdelikte in Chemnitz: Drei Tatverdächtige geschnappt

Chemnitz - Derzeit kommt es in der Chemnitzer Innenstadt gehäuft zu Raubdelikten. Am Wochenende konnten drei mutmaßliche Gauner geschnappt werden.

Der 15-jährige Tatverdächtige bedrohte an der Zentralhaltestelle zwei Jugendliche (14) und einen 22-Jährigen, um an Bargeld zu kommen. © Kristin Schmidt

Insgesamt drei Fälle wurden der Polizei am Samstag gemeldet, bei denen ein Jugendlicher Passanten im Bereich der Zentralhaltestelle ansprach und Bargeld forderte.

Dabei zückte er auch jedes Mal ein Messer und drohte seinem Gegenüber mit Gewalt, wenn er das Geld nicht herausrücke.

Insgesamt ergaunerte der junge Mann von zwei 14-Jährigen sowie einem 22-Jährigen etwas mehr als 30 Euro, bevor die Polizei ihn schnappen konnte.

Die drei Opfer blieben zum Glück unverletzt.

Nach dem dritten Vorfall konnten Beamte des Polizeireviers Chemnitz-Nordost und der Operativen Einsatzgruppe (OEG) die Raub-Tour beenden.

Sie schnappten den 15-jährigen Slowaken und nahmen ihn vorläufig fest.

Nach Rücksprache mit der Chemnitzer Staatsanwaltschaft wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen und soll am Sonntag wegen räuberischer Erpressung einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden.