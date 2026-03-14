Messer-Attacke auf Chemnitzer Sonnenberg: Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Chemnitz - Am Freitagabend wurde die Polizei auf den Chemnitzer Sonnenberg gerufen. Dort wurde ein 33-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.

Polizeieinsatz am Freitagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg. © Haertelpress

Wie die Polizei mitteilte, ging die Meldung gegen 20.50 Uhr ein.

Zuvor hatten sich das Opfer und eine 29-jährige tschechische Frau (28) offenbar in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Markusstraße aufgehalten.

Dort ging die 28-Jährige mit einem spitzen Gegenstand auf den Mann los und verletzt ihn schwer.

Anschließend liefen beide auf die Straße, wo die 28-Jährige ein Auto stoppte und den Fahrer bat, den Notruf zu wählen.

Neben dem Rettungsdienst fuhr auch die Polizei zum Einsatzort.

Während der Verletzt vom Rettungsdienst versorgt wurde und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde, nahmen die Beamten die Tatverdächtige vorläufig fest.

Wie sich bei der Befragung herausstellte, stand die 28-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und diversen Betäubungsmitteln.