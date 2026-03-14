Messer-Attacke auf Chemnitzer Sonnenberg: Tatverdächtige vorläufig festgenommen
Chemnitz - Am Freitagabend wurde die Polizei auf den Chemnitzer Sonnenberg gerufen. Dort wurde ein 33-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, ging die Meldung gegen 20.50 Uhr ein.
Zuvor hatten sich das Opfer und eine 29-jährige tschechische Frau (28) offenbar in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Markusstraße aufgehalten.
Dort ging die 28-Jährige mit einem spitzen Gegenstand auf den Mann los und verletzt ihn schwer.
Anschließend liefen beide auf die Straße, wo die 28-Jährige ein Auto stoppte und den Fahrer bat, den Notruf zu wählen.
Neben dem Rettungsdienst fuhr auch die Polizei zum Einsatzort.
Während der Verletzt vom Rettungsdienst versorgt wurde und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde, nahmen die Beamten die Tatverdächtige vorläufig fest.
Wie sich bei der Befragung herausstellte, stand die 28-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und diversen Betäubungsmitteln.
Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung
Nach durchgeführter kriminaltechnischer Tatortarbeit und notwendiger polizeilicher Maßnahmen mit der Frau wurde sie auf Weisung der Staatsanwaltschaft Chemnitz in der Nacht zu Samstag aus dem Gewahrsam entlassen.
Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Großes Glück für das Opfer: Zu keinem Zeitpunkt bestand für ihn Lebensgefahr.
Titelfoto: Haertelpress