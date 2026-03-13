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Bedroht und Geld gefordert: Wieder Kinder in Chemnitz angesprochen

Die Polizei Chemnitz berichtet erneut davon, dass Kinder bedroht und beklaut wurden.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Polizei Chemnitz berichtet erneut davon, dass Kinder bedroht und beklaut wurden.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen räuberischer Erpressung.
Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen räuberischer Erpressung.  © Robert Michael/dpa

Der Vorfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am frühen Donnerstagabend am Gablenzplatz.

Gegen 17.40 Uhr wurden drei elfjährige Jungen von einem augenscheinlichen Jugendlichen angesprochen, der von ihnen Geld gefordert und sie bedroht haben soll.

Die drei gaben ihm einen einstelligen Geldbetrag und der Unbekannte verschwand über die Augustusburger Straße.

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Die Kids blieben zum Glück unverletzt.

Sie beschreiben den Flüchtigen wie folgt:

  • etwa 14 Jahre alt

  • dunkelbraune Hautfarbe

  • schwarzes gelocktes Haar

  • sprach gebrochen Deutsch

Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben?

Ähnliche Vorfälle in jüngster Vergangenheit

In jüngster Zeit häufen sich Bedrohungen von Kindern und Jugendlichen in Chemnitz. So wurden unter anderem am Mittwoch drei 13-jährige Jungen in einer Straßenbahn von einem ihnen unbekannten Mann bedroht und nach Geld gefragt. Wenige Stunden später forderte ein Mann auf dem Sonnenberg von drei Jungen ebenfalls Bargeld.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen räuberischer Erpressung. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0371 3873448 entgegengenommen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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