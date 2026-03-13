Bedroht und Geld gefordert: Wieder Kinder in Chemnitz angesprochen

Chemnitz - Die Polizei Chemnitz berichtet erneut davon, dass Kinder bedroht und beklaut wurden.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen räuberischer Erpressung. © Robert Michael/dpa

Der Vorfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am frühen Donnerstagabend am Gablenzplatz.

Gegen 17.40 Uhr wurden drei elfjährige Jungen von einem augenscheinlichen Jugendlichen angesprochen, der von ihnen Geld gefordert und sie bedroht haben soll.

Die drei gaben ihm einen einstelligen Geldbetrag und der Unbekannte verschwand über die Augustusburger Straße.

Die Kids blieben zum Glück unverletzt.

Sie beschreiben den Flüchtigen wie folgt:

etwa 14 Jahre alt

dunkelbraune Hautfarbe

schwarzes gelocktes Haar

sprach gebrochen Deutsch

Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben?