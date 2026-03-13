Bedroht und Geld gefordert: Wieder Kinder in Chemnitz angesprochen
Chemnitz - Die Polizei Chemnitz berichtet erneut davon, dass Kinder bedroht und beklaut wurden.
Der Vorfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am frühen Donnerstagabend am Gablenzplatz.
Gegen 17.40 Uhr wurden drei elfjährige Jungen von einem augenscheinlichen Jugendlichen angesprochen, der von ihnen Geld gefordert und sie bedroht haben soll.
Die drei gaben ihm einen einstelligen Geldbetrag und der Unbekannte verschwand über die Augustusburger Straße.
Die Kids blieben zum Glück unverletzt.
Sie beschreiben den Flüchtigen wie folgt:
etwa 14 Jahre alt
dunkelbraune Hautfarbe
schwarzes gelocktes Haar
sprach gebrochen Deutsch
Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben?
Ähnliche Vorfälle in jüngster Vergangenheit
In jüngster Zeit häufen sich Bedrohungen von Kindern und Jugendlichen in Chemnitz. So wurden unter anderem am Mittwoch drei 13-jährige Jungen in einer Straßenbahn von einem ihnen unbekannten Mann bedroht und nach Geld gefragt. Wenige Stunden später forderte ein Mann auf dem Sonnenberg von drei Jungen ebenfalls Bargeld.
Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen räuberischer Erpressung. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0371 3873448 entgegengenommen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa