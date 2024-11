10.11.2024 12:11 1.521 Chemnitz: Gruppe schlägt jungen Mann im Heckert-Gebiet

In der Nacht zum Sonntag wurde in Chemnitz in der Wladimir-Sagorski-Straße, unweit des Südrings, ein junger Mann geschlagen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist in der Nacht zu Sonntag ein junger Mann (23) von Unbekannten geschlagen worden. Die Polizei hat nach dem Vorfall in der Wladimir-Sagorski-Straße die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 0.35 Uhr zu dem Angriff in der Wladimir-Sagorski-Straße, unweit des Südrings. Nach aktuellem Kenntnisstand der Beamten wurde der 23-Jährige aus einer etwa 20-köpfigen Gruppe heraus von fünf unbekannten Tätern geschlagen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Mann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zum Tatgeschehen und den Hintergründen.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa