18.04.2024 Chemnitz: Junge Frau schlägt und beißt Straßenbahnfahrerin an der Zenti

In Chemnitz hat am frühen Donnerstagmorgen an der Zentralhaltestelle eine junge Frau eine Straßenbahnfahrerin geschlagen und gebissen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Straßenbahnfahrerin in Chemnitz attackiert! Polizisten stellten in der Bahnhofstraße am frühen Donnerstagmorgen eine Frau (19) nach mehreren Körperverletzungsdelikten und einer Sachbeschädigung. An der Zenti ist am Donnerstag eine Straßenbahnfahrerin (40) verletzt worden. (Archivbild) © Kristin Schmidt Als die Fahrerin (40) der Straßenbahnlinie C13 an der Zentralhaltestelle am Bahnsteig 8 hielt, bemerkte sie eine junge Frau, die Fahrgäste der Bahn belästigte. Während die 40-Jährige versuchte, ein klärendes Gespräch zu führen, schlug die junge Frau der Bahnfahrerin plötzlich mehrfach ins Gesicht und biss ihr in einen Oberarm, wodurch sie verletzt und ihre Uhr beschädigt wurde. Ein weiterer Fahrgast eilte zu Hilfe und konnte die offenbar aggressive Frau für kurze Zeit unter Kontrolle bringen. Chemnitz Crime Chemnitz: Mann überrascht Einbrecher in Wohnung Die Angreiferin konnte sich jedoch losreißen und flüchten. Zwei weitere CVAG-Mitarbeiter verletzt Zwei CVAG-Mitarbeiter (49, 58) sprachen die Polizisten vor Ort an und berichteten, dass sie ebenfalls von der Flüchtigen verletzt wurden. "Die beiden befanden sich mit ihrem Reinigungsfahrzeug in der Reitbahnstraße/Bahnhofstraße. Die Frau hatte dort eine Flasche aus dem Fahrzeug genommen und nach den CVAG-Mitarbeitern geworfen, wobei einer der Männer am Kopf getroffen wurde. Zudem hat sie beide geschlagen", teilte die Polizei weiter mit. Die Tatverdächtige konnte in der Nähe gestellt werden. Da sich die Frau während der Anzeigenaufnahme nicht beruhigen ließ, wurde sie vorübergehend in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 19-Jährigen zwei Promille.

Die 19-jährige Deutsche muss sich nun wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

