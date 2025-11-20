Chemnitz: Kinder vor McDonald's bedroht und beklaut
Chemnitz - Zwei Kinder (12, 13) wurden in Chemnitz-Hilbersdorf bedroht und beklaut!
Wie die Polizei mitteilte, geschah das Ganze am Mittwoch gegen 16.40 Uhr in der Dresdner Straße.
Eine Gruppe Jugendlicher verlangte von den beiden Jungs vor dem McDonald's-Eingang Bargeld. Den Kindern wurden Schläge angedroht.
"Als die beiden Jungs die Geldherausgabe verneinten, begann ein Jugendlicher der Gruppe den 12- und 13-Jährigen nach Brauchbarem zu durchsuchen. In der Folge entwendete der Unbekannte dem älteren Kind Bargeld", teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Dann lief die etwa siebenköpfige Gruppierung in Richtung eines Einkaufsmarktes.
Polizei Chemnitz ermittelt zum Raub und sucht Zeugen
Zwei der Jugendlichen wurden folgendermaßen beschrieben:
- Einer der Beteiligten soll etwa 1,75 Meter groß, circa 15 Jahre alt, hellhäutig und von sportlicher Statur sein. Er hat dunkles, mittellanges, gelocktes Haar. Bekleidet war mit er einer dunklen Hose sowie einer dunklen Jacke, unter der er ein Fußballtrikot trug.
- Der haupthandelnde Täter war etwa 1,75 Meter groß, schlank und hatte dunkelblonde, glatte Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke.
Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und sucht Zeugen.
Wer hat den Vorfall gesehen? Wem ist die beschriebene Gruppe am Mittwochnachmittag im Bereich des McDonald's aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Tätern machen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.
Titelfoto: Ralph Kunz