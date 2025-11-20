Chemnitz: Kinder vor McDonald's bedroht und beklaut

Chemnitz - Zwei Kinder (12, 13) wurden in Chemnitz -Hilbersdorf bedroht und beklaut!

Am Feiertag sind zwei Jungs (12, 13) vor dem McDonald's-Eingang von einer Gruppe Jugendlicher bedroht und beklaut worden. © Ralph Kunz

Wie die Polizei mitteilte, geschah das Ganze am Mittwoch gegen 16.40 Uhr in der Dresdner Straße.

Eine Gruppe Jugendlicher verlangte von den beiden Jungs vor dem McDonald's-Eingang Bargeld. Den Kindern wurden Schläge angedroht.

"Als die beiden Jungs die Geldherausgabe verneinten, begann ein Jugendlicher der Gruppe den 12- und 13-Jährigen nach Brauchbarem zu durchsuchen. In der Folge entwendete der Unbekannte dem älteren Kind Bargeld", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Dann lief die etwa siebenköpfige Gruppierung in Richtung eines Einkaufsmarktes.