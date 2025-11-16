Mehrere Einbrüche in Chemnitzer Einfamilienhäuser
Chemnitz - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Chemnitz angezeigt.
Im Laufe des Samstags hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Karl-Seibt-Straße im Ortsteil Reichenbrand auf.
"In der Folge durchwühlten die Täter mehrere Schränke im Gebäudeinneren. Konkrete Angaben zum entstandenen Stehl- und Sachschaden stehen noch aus", teilte die Polizei am Sonntag mit.
Am Abend dann durchwühlten unbekannte Täter die Räume eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Rabenstein. Es wird noch ermittelt, ob hier etwas gestohlen wurde. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.
Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und prüft Tatzusammenhänge.
Werkzeug und Bargeld in Rabenstein geklaut
Bereits am Freitag kam es im Chemnitzer Ortsteil Rabenstein zu einem Einbruch.
Der Tatzeitraum lag hier zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr. Laut Polizei gelangten die Unbekannten durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus auf dem Riedbachweg. Sie durchwühlten Räume und Behältnisse.
Geklaut wurde hier unter anderem Werkzeug, Bargeld, ein Laptop und ein Ranzen.
Titelfoto: 123RF/rainerfuhrmann