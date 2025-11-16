Mehrere Einbrüche in Chemnitzer Einfamilienhäuser

Chemnitz - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Chemnitz angezeigt.

Unter anderem durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Unbekannten in die Häuser. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann

Im Laufe des Samstags hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Karl-Seibt-Straße im Ortsteil Reichenbrand auf.

"In der Folge durchwühlten die Täter mehrere Schränke im Gebäudeinneren. Konkrete Angaben zum entstandenen Stehl- und Sachschaden stehen noch aus", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am Abend dann durchwühlten unbekannte Täter die Räume eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Rabenstein. Es wird noch ermittelt, ob hier etwas gestohlen wurde. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und prüft Tatzusammenhänge.