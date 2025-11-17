Ungebetener Schlafgast: Betrunkener attackiert Polizisten im Zug

Chemnitz - In der Nacht zu Samstag musste die Bundespolizei Chemnitz einen betrunkenen Mann aus einem Zug der MRB führen und wurde dabei von ihm angegriffen.

Die Polizisten brachten den ungebetenen Schlafgast vorerst in die Dienststelle am Chemnitzer Hauptbahnhof. © Haertelpress

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 0.55 Uhr zur Entsorgungsstelle in die Glösaer Straße gerufen.

Dort führte der Triebfahrzeugführer sie zu einem schlafenden, augenscheinlich betrunkenen 28-jährigen Mann in einem Zug der Mitteldeutschen Regionalbahn, der keine Anstalten machte, aufzuwachen und den Zug zu verlassen.

Trotz mehrmaliger Aufforderung wollte sich der 28-jährige Russe nicht von seinem Schlafplatz entfernen.

Als die Einsatzkräfte versuchten, den Mann aus dem Zug zu führen, wehrte sich dieser vehement. Dabei leistete er aktiv Widerstand und versuchte, die Beamten zu schlagen. Zudem beleidigte er sie verbal mit den Worten "Ar***loch" und "Sch*** Bullen".