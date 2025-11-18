 1.773

Stein-Attacke auf Chemnitzer Amtsgericht

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Montagabend ist eine Fensterscheibe am Amtsgericht Chemnitz offenbar durch einen Steinwurf beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.

Eine Fensterscheibe am Amtsgericht ging zu Bruch.

Scherben liegen am Boden vor dem Gebäude in der Gerichtsstraße, in einem der Fenster klafft ein großes Loch.

Laut Polizei warfen hier auf dem Kaßberg gegen 18 Uhr Unbekannte eine Scheibe ein.

Mutmaßlich wurde dafür ein Pflasterstein benutzt, Polizisten sicherten ihn am Tatort.

Die Polizei sicherte einen Pflasterstein, mit dem die Scheibe mutmaßlich zerstört wurde.
Die Polizei sicherte einen Pflasterstein, mit dem die Scheibe mutmaßlich zerstört wurde.

Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel/Chempic

