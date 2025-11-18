Stein-Attacke auf Chemnitzer Amtsgericht

Chemnitz - Am Montagabend ist eine Fensterscheibe am Amtsgericht Chemnitz offenbar durch einen Steinwurf beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.

Eine Fensterscheibe am Amtsgericht ging zu Bruch. © Jan Härtel/Chempic

Scherben liegen am Boden vor dem Gebäude in der Gerichtsstraße, in einem der Fenster klafft ein großes Loch.

Laut Polizei warfen hier auf dem Kaßberg gegen 18 Uhr Unbekannte eine Scheibe ein.

Mutmaßlich wurde dafür ein Pflasterstein benutzt, Polizisten sicherten ihn am Tatort.