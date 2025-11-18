1.773
Stein-Attacke auf Chemnitzer Amtsgericht
Chemnitz - Am Montagabend ist eine Fensterscheibe am Amtsgericht Chemnitz offenbar durch einen Steinwurf beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.
Scherben liegen am Boden vor dem Gebäude in der Gerichtsstraße, in einem der Fenster klafft ein großes Loch.
Laut Polizei warfen hier auf dem Kaßberg gegen 18 Uhr Unbekannte eine Scheibe ein.
Mutmaßlich wurde dafür ein Pflasterstein benutzt, Polizisten sicherten ihn am Tatort.
Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel/Chempic