Mann bedroht Kassiererin in Chemnitzer Supermarkt

16.07.2024

In einem Supermarkt in der Limbacher Straße bedrohte und beleidigte am Montagabend ein Mann eine Kassiererin.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In einem Supermarkt in Chemnitz-Altendorf hat am Montagabend ein Mann (33) eine Kassiererin (60) beleidigt und bedroht. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in Altendorf wegen Beleidigung und Bedrohung. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen 19.15 Uhr kam es zu dem Vorfall im Penny. Ein Polizist (27), der gerade nicht im Dienst war, beobachtete die Situation und kam der Verkäuferin zu Hilfe. Doch der Störenfried beruhigte sich nicht, er reagierte gereizt und beleidigte auch den 27-Jährigen. "Als die 60-jährige Mitarbeiterin des Geschäftes die Polizei verständigt hatte, verließ der Mann den Laden. Alarmierte Beamte konnten den Tatverdächtigen (33, deutsche und usbekische Staatsangehörigkeit) vor dem Einkaufsmarkt stellen", teilte die Polizei mit. Chemnitz Crime Identität des Toten in Chemnitzer Wohnung bestätigt Der 33-Jährige beleidigte die Einsatzkräfte weiter. Daraufhin kassierte er einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam. Doch wenige Minuten später kam er zurück. Da sich der Tatverdächtige nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen und auf ein Revier gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Bedrohung.

