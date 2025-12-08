Ampelanlage und Briefkasten in Chemnitz gesprengt
Chemnitz - Zwei Sprengungen am Wochenende in Chemnitz!
Bereits am Vormittag wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte ein Steuergerät einer Ampelanlage an der Kreuzung Augustusburger Straße/Uferstraße sprengten.
Dadurch fiel die Ampelanlage an der Kreuzung komplett aus.
Wie sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, hatte sich die Tat bereits am Samstagabend gegen 23.30 Uhr ereignet.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.
Wann die Ampel wieder in Betrieb genommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.
Polizei ermittelt in zwei Fällen
Am Sonntagabend wurde eine zweite Sprengung bekannt. Unbekannte sprengten offenbar in der Heinrich-Schütz-Straße einen Postbriefkasten.
Zur konkreten Tatzeit liegen derzeit noch keine Angaben vor. Der Sachschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf etwa 1000 Euro.
Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Haertelpress