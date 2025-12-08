Ampelanlage und Briefkasten in Chemnitz gesprengt

Chemnitz - Zwei Sprengungen am Wochenende in Chemnitz !

Derzeit ist die Ampelanlage an der Kreuzung Augustusburger Straße/Uferstraße außer Betrieb. © Haertelpress

Bereits am Vormittag wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte ein Steuergerät einer Ampelanlage an der Kreuzung Augustusburger Straße/Uferstraße sprengten.

Dadurch fiel die Ampelanlage an der Kreuzung komplett aus.

Wie sich im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, hatte sich die Tat bereits am Samstagabend gegen 23.30 Uhr ereignet.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Wann die Ampel wieder in Betrieb genommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.