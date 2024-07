05.07.2024 15:34 2.536 Chemnitz: Mann masturbiert vor Eisdiele

Ein Mann (60) soll am Donnerstag in Chemnitz in der Augustusburger Straße vor einer Eisdiele masturbiert haben.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Vor einer Eisdiele in Chemnitz soll am Donnerstagnachmittag ein Mann masturbiert haben. Vor einer Eisdiele in Chemnitz soll ein 60-Jähriger masturbiert haben. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling Gegen 16.35 Uhr geschah der Vorfall auf dem Sonnenberg in der Augustusburger Straße. Zeugen hatten den Mann masturbierend vor einem Eisladen gesehen. Polizisten stellten den 60-Jährigen noch vor Ort und nahmen ihn mit auf ein Polizeirevier. Anschließend kam der Deutsche wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung gegen den 60-Jährigen.

