Raubserie in Chemnitz geht weiter: Jugendlicher mit Messer bedroht

Chemnitz - Schon wieder eine Raubattacke in Chemnitz ! Am Montagabend wurde ein Teenager an einer Bushaltestelle überfallen. Die Täter bedrohten den 15-Jährigen mit einem Messer und hoben mit seiner Bankkarte Bargeld ab.

Es hört einfach nicht auf: Die Chemnitzer Polizei ermittelt schon wieder wegen einer Raubattacke in Chemnitz. Diesmal wurde ein 15-Jähriger überfallen. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Der Vorfall geschah gegen 18 Uhr an der Bushaltestelle "Margarethenstraße" in der Frankenberger Straße. Der 15-Jährige wurde zunächst von zwei Unbekannte in gebrochenem Deutsch angesprochen nach einer Zigarette gefragt.

"Als er dies verneinte, forderten die augenscheinlich jungen Männer den Jugendlichen zur Herausgabe seines Bargeldes auf", so eine Polizeisprecherin. Daraufhin übergab der Teenager den Gangstern etwas Geld.

"Aus Angst vor weiteren Repressalien begab sich der 15-Jährige auf Verlangen des Duos mit den Tätern in eine Nebenstraße", heißt es von der Polizei. Dort bedrohte das Duo den Teenager mit einem Messer und forderte seine Bankkarte.

Mit dieser hob einer der Männer an einem nahe gelegenen Automaten eine zweistellige Summe Bargeld ab. "Währenddessen wurde der Geschädigte von dessen Komplizen festgehalten", so die Polizeisprecherin.

Anschließend ließ das Raub-Duo von dem 15-Jährigen ab. Der Teenager bekam seine EC-Karte zurück, die Täter verschwanden.