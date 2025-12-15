Raub-Serie in Chemnitz: Polizei fasst jungen Intensivtäter

Chemnitz - Nach der unheimlichen Raub-Serie in Chemnitz konnte die Polizei endlich einen mutmaßlichen Täter (17) schnappen! Am Freitag klickten die Handschellen. Der Teenie-Räuber sitzt nun in U-Haft.

Der 17-Jährige wurde am Freitag festgenommen. Er soll an mindestens vier Raub-Attacken in Chemnitz beteiligt gewesen sein. Zudem stand er unter Bewährung. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

"Der 17-jährige syrische Staatsangehörige steht im Verdacht, an mindestens vier Raubstraftaten der vergangenen Woche maßgeblich beteiligt gewesen zu sein", teilt eine Polizeisprecherin mit.

Die Beamten kamen dem mutmaßlich kriminellen Teenager via Videoüberwachung auf die Spur. Bei einer Raub-Attacke in der Innenstadt am vergangenen Mittwoch wurde der 17-Jährige von einer Überwachungskamera gefilmt. Damit erhärtete sich der Tatverdacht, so die Polizei.

Bei dem Teenager handelt es sich laut Polizei um einen Mehrfach-/Intensivtäter. Er wurde unter anderem wegen Raub- und Körperverletzungsdelikten im Mai 2025 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Nun schlug er offenbar wieder zu - diesmal griff die Justiz durch. Ein Haftrichter schickte den Teenager am vergangenen Samstag in U-Haft. Die Beamten prüfen derzeit, ob er auch an anderen Straftaten beteiligt war.