Schlägerei in Chemnitzer Club: Partygast schwer verletzt

Im "Satir" in der Straße "An der Markthalle" prügelten sich am Wochenende zwei Männer. © Maik Börner

In der Nacht auf Sonntag flogen im "Satir" in der Straße "An der Markthalle" die Fäuste. Laut Polizei kam es gegen 3.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann (40) und einem Unbekannten. Dabei wurde der 40-Jährige schwer verletzt.

"Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens leistete der Verletzte Widerstand gegenüber den Rettungskräften und den Polizisten", teilt eine Polizeisprecherin mit.

Die Beamten konnten den Mann unter Kontrolle bringen. Der Deutsche kam anschließend ins Krankenhaus.