Chemnitz: Mann überrascht Einbrecher in Wohnung

Laut Beschreibung hatte der Einbrecher nicht nur eine rote Jacke und eine schwarze Mütze an, sondern auch eine Taschenlampe dabei. (Symbolbild) © 123RF/ luckybusiness

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hielt sich der 64-Jährige am Dienstagabend in seiner Wohnung in der Annaberger Straße auf. Gegen 21.30 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu der Wohnung. Der 64-Jährigen ertappte den Mann. Der Eindringling ergriff daraufhin die Flucht.

"Dann fiel dem Bewohner auf, dass sich im Flur noch zwei weitere dunkel gekleidete Person befanden, die ebenfalls sogleich flüchteten. Sie sollen untereinander in einer fremden Sprache gesprochen haben", so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei.

Der ertappte Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß



30 bis 35 Jahre alt



trug eine rote Jacke und eine schwarze Wollmütze



hatte eine Taschenlampe dabei



Es stellte sich schließlich heraus, dass die Täter die Eingangstür zu dem Mehrfamilienhaus und die Tür zu einer leerstehenden Wohnung aufgebrochen hatten und dann bei dem Senior eingestiegen waren.